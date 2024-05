Politica in tour | Conte e Gasparri tra Europa e futuro dell’Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024)percorrono l’Italia per guadagnare consensi, tra critiche al governo e promesse di rinnovamento. Le strade dellaitaliana sono animate daidei suoi leader. L’ex premier Giuseppee il senatore Mauriziosono protagonisti di una campagna elettorale intensa, con visioni diverse per ile dell’. “I giornalisti birichini sono preoccupati di questa possibile caduta del M5s” Notizie.com fonte foto Ansa Mentreporta avanti il suo spettacolo teatrale per promuovere il programma del M5s,punta a rilanciare Forza Italia nel post-Berlusconi. Entrambi affrontano temi cruciali come la crisi di consenso della Premier Meloni, le prossime elezioni europee, e le dinamiche interne alle loro forze politiche.