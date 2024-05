Pnrr stretta di mano per tutelare i fondi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Comando provinciale della Guardia di finanza e Comune di Cassano d’Adda insieme per la tutela deidel. Firmato nel pomeriggio di giovedì scorso il protocollo per una reciproca collaborazione al fine di operare sinergicamente per garantire l’uso lecito dei, destinati al Comune. Nel dettaglio, il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di finanza input informativi sulla ricorrenza di possibili irregolarità di cui sia venuto a conoscenza e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni. "Il protocollo sottoscritto - sottolinea in una nota stampa il generale Francesco Mazzotta, comandante provinciale della Guardia di finanza di Milano - rafforza il legame tra le istituzioni e si prefigge lo scopo di garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa delle progettualità finanziate con idel".