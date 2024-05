Playoff Serie C 2024 semifinali | tabellone e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Tutto pronto per le final four deidi. Le quattro squadre vincitrici del secondo turno nazionale sono pronte a sfidarsi con in palio il pass per la finalissima che assegnerà la promozione al prossimo campionato diB. La vincente di Catania-Avellino sfiderà una tra Vicenza e Padova. Dall’altro lato la semifinale sarà tra la vincente di Juventus Next Gen-Carrarese e Benevento-Torres. Lesaranno disputate su gare di andata (5 giugno) e ritorno (9 giugno). In caso di parità di punteggio e di differenza reti dopo il doppio confronto, si svolgeranno due tempi supplementari da 15? ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà con i calci di rigore. Ricordiamo che anche la finale sarà giocata in un doppio confronto andata e ritorno.