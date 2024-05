Playoff Nba Boston batte Indiana e vola in finale

(Di martedì 28 maggio 2024) E'la prima finalista del campionato Nba 2023-2024. Apolis i Celtics hanno sconfitto gliPacers anche in gara 4, chiudendo la serie con un poker di vittorie. Il punteggioè stato 105-102 con una rimonta nel concitato- decisivo un tiro da tre punti di Derrick White - dopo che a lungo i padroni di casa erano stati avanti nel punteggio. Non è stata una partita spettacolare, molti errori da una parte e dall'altra. Tra i Celtics in evidenza Jaylen Brown (29 punti), Jayson Tatum (26 con 13 rimbalzi e 8 assist) e Jrue Holiday (17). Per gli sconfitti 24 punti per Andrew Nembhard (con 6 rimbalzi e 10 assist), 19 per Pascal Siakam e 15 per T.J. McConnell. .

