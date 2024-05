Non c’è solo la Serie B alle prese con le partite decisive della stagione. Anche in Serie C si stanno giocando gli spareggi promozione . In attesa di conoscere la "collega" che le seguirà al piano superiore ci sono le vincenti dei tre gironi: il Cesena – che dopo aver letteralmente strapazzato la ... lanazione

Playoff L’Angelini Cesena ko pure a Catania - playoff L’Angelini cesena ko pure a Catania - Volley femminile, addio definitivo all’A2 per le ragazze di coach Lucchi che avevano già perso gara 1 contro Castelfranco ... ilrestodelcarlino

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti - Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti - Avellino, Vicenza, Carrarese, Benevento, chi salirà in Serie BNon perderti neanche un’azione dei playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Martedi 28 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo dei p ... digital-news

Under 17-15 serie C / Playoff - Una strepitosa Pro Vercelli vola ai quarti. Bel pari dell'Alessandria - Under 17-15 serie C / playoff - Una strepitosa Pro Vercelli vola ai quarti. Bel pari dell'Alessandria - playoff - I ragazzi di Rossini non smettono di sognare. Dopo la sconfitta casalinga dell'andata erano chiamati all'impresa e hanno risposto ... 11giovani