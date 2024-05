Più Lega meno ecologia

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 28 maggio 2024) Spiace per il titolo vagamente politico, ma vista la recente campagna mediatica fatta dallaci stava un po’ di ironia. Partiamo dall’immagine che lasta diffondendo sul web, questa: L’immagine, condivisa dal profilo Instagram di Matteo Salvini, mostra un tizio cercare di bere da una bottiglia col tappo attaccato come da recente direttiva UE, e al confronto uno che beve da una bottiglia senza tappo. Sopra la frase:Europa – Più Italia. Iniziamo a dire che, come mostrato da tanti, bere come si vede nell’immagine è una sciocchezza, ad esempio Martina Benedetti in una storia pubblicata su Facebook/Instagram mostra come basti tenere il tappo sotto (come la gravità suggerirebbe), o di lato, per bere senza difficoltà. Poi, come spiegato da Pagella Politica, va detto che l’approvazione della direttiva che ha introdotto l’obbligo dei tappi è stata data durante un governo sostenuto dalla, e che anche alcuni membri dello stesso partito hanno probabilmente votato a favore.