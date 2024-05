Più di 1500 persone festeggiano l’Accademia Musicale Alta Valdera che diventa maggiorenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Peccioli, 28 maggio 2024 - Più di, tra Galleria dei Giganti e chiesa di San Verano, hanno preso parte, in appena tre giorni, ai concerti di fine anno del. Una realtà che ha raggiunto la maggiore età, 18 anni da quando fu fondata dal Comune di Peccioli per rispondere alla crescente richiesta nel territorio di una struttura in grado di fornire una corretta educazione e formazione per il raggiungimento di un’professionalità in campodiretta dal maestro Simone Valeri, sotto la sempre attenta gestione della Fondazione Peccioliper, ha accolto in questo anno accademico oltre 440 allievi, provenienti sia dallama formando allievi dai 3 fino agli 80 anni in grado di rappresentare molte province e città toscane: da Livorno passando per Lucca fino a coprire tutta la provincia di Pisa, con una forte presenza, oltre che di allievi pecciolesi, anche di iscritti da Pontedera, Ponsacco e Volterra.