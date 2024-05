Più che mai alla scoperta del nuovo brano di Massimo Di Cataldo

(Di martedì 28 maggio 2024) Sarà in radio e disponibile su tutti i digital store da venerdì 31 maggio “Più che mai” (Dicamusica/Believe) ilsingolo del cantautoreDi. Ilanticipa l’uscita delalbum “30 anni insieme – volume due” che completa la raccolta del precedente volume uscito nel 2023 e conterrà altre 12 hit della carriera del cantautore, in versioni inedite e rivisitate. Come raccontaDi: “’Più che mai’ è undai connotati leggeri in stile canzone estiva, ma in realtà impegnato nel ritrarre uno spaccato sociale in cui viene esaltata una vita piacevole e spensierata lontana dmonotonia logorante di una quotidianità all’insegna dell’insoddisfazione e proiettata nell’incessante ricerca di ‘quel qualcosa di più’ di cui si sente la perenne mancanza.

