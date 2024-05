Pista ciclabile salvavita Spunta il cantiere nel tratto Vaprio-Pozzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Un milione e centomila euro già finanziati, un progetto da tempo in lista d’attesa, il maltempo degli ultimi giorni a stoppare il rush finale e finalmente il semaforo verde: al via i lavori per lafrad’Adda, lungo la provinciale ex ss 525. La si attende da anni. Il, stretto e privo di “sfogo” laterale, è stato più volte funestato, negli anni scorsi, da incidenti, anche mortali, che hanno coinvolto ciclisti. Per accelerare i tempi della realizzazione, negli anni scorsi, erano state lanciate a più riprese petizioni: dei cittadini, ma anche da associazioni di categoria del settore delle due ruote. Finalmente, dunque, si parte. Nel fine settimana incessante il tam tam sulle pagine social locali: "Ci sono i cantieri, finalmente partono i lavori".