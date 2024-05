Pioli saluto ai dipendenti del Milan | Storia bellissima nel cuore tutta la vita

(Di martedì 28 maggio 2024) Stefano, ex allenatore del, si è recato in sede e ha salutato con un discorso accorato tutti idel club rossonero.

