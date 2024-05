Piogge abbondanti a Bergamo l’esperto | Il 22 maggio caduti in poche ore i quantitativi previsti in un mese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024). Accumuli record di precipitazioni hanno caratterizzato ildinel territorio bergamasco. Con una primavera segnata da, il territorio bergamasco affronta il passaggio verso l’estate con speranze di un clima più clemente. Tuttavia, le previsioni suggeriscono che l’instabilità meteorologica continuerà a caratterizzare questo periodo di transizione. “Lehanno superato di 200-300 millimetri la media mensile attesa – racconta Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo -, causando notevoli disagi e allagamenti, come accaduto anche mercoledì scorso nella parte ovest di, dove inore sonodi pioggia pari a quelliper l’intero”. Le precipitazioni hanno interessato principalmente le pianure, pur registrandosi anche nelle zone montuose, sebbene in misura inferiore ma comunque in linea con le previsioni stagionali.