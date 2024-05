Pino Insegno torna a Reazione a Catena | Giorgia Meloni? La mia storia parla per me

(Di martedì 28 maggio 2024)è pronto are in televisione. Da lunedì 3 giugno sarà al timone di, game show che ha già condotto dal 2010 al 2013. Non sarà però l’unico impegno del conduttore, attore e doppiatore, che negli ultimi mesi è stato duramente criticato per via della sua vicinanza alla premier. In un’intervista il 64enne ha annunciato un progetto top secret in prima serata che arriva dopo il flop de Il Mercante in Fiera che ha poi portato alla perdita de L’Eredità (finita nelle mani di Marco Liorni con ottimi risultati tanto che è già stato confermato per la prossima stagione televisiva).è il conduttore di“Sembra passato un giorno, riprendo da dove ho interrotto. Sognavo da tempo di rifare, perché è scritto così bene che, passatemi il paragone, è come recitare Shakespeare o Pirandello a teatro”, ha dichiaratoa Tv Sorrisi e Canzoni.

