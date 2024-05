Pino Insegno | Passo per l’amico di ma la mia storia è lì da vedere Riprendo Reazione a Catena e poi una prima serata che non farò da solo

(Di martedì 28 maggio 2024)(US Rai) “sempre per ‘di’, ma la miaprofessionale è lì da“.si riaffaccia al pubblico di Rai 1, che avrebbe già dovuto vederlo a L’Eredità ma poi tutti sanno com’è andata a finire. Da lunedì 3 giugno, il conduttore sarà al timone di, che torna nel preserale, tutti i giorni alle 18.45. Per lui si tratta di un rientro nel game che ha già condotto, per quattro edizioni, dal 2010 al 2013. “Sembra passato un giorno”, dice, ma sono undici anni. “da dove ho interrotto. Sognavo da tempo di rifare ‘’, perché è scritto così bene che, passatemi il paragone, è come recitare Shakespeare o Pirandello a teatro” dichiaraa Sorrisi.

