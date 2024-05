Pinamonti Ritorna all’Inter | Una Vecchia Conoscenza per un Nuovo Attacco

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 28 maggio 2024) Andreapotrebbe presto fare il suo ritorno. Il giovane attaccante, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Sassuolo, non sembra destinato a rimanere nel club emiliano, retrocesso in Serie B., cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, rappresenta una soluzione strategica per il club nerazzurro, in particolare per la questione della lista UEFA, L'articolo .