Pietrangeli racconta il tennis godereccio | Che feste una volta mi svegliai in macchina e non sapevo perché

(Di martedì 28 maggio 2024) Nicolaè stato Sinner quando ilera una festa continua. Uno sportcome pochi. Ricorda un po’ di aneddoti del passato intervistato da L’Equipe. “I soldi hanno cambiato tutto, una sconfitta o una vittoria in finale rappresentano una differenza di vincita di 500.000 euro mentre noi giocavamo per divertimento o al massimo per due panini. Non avevamo i mezzi per comportarci da pazzi. Nel 1960, ad Amburgo, andavamo in giro, c’erano i manifesti dei “The Beatles”, ci dicevamo ‘ma cosa sono i The Cockroaches (blatte, ndr)?’ Era la primache lasciavano l’Inghilterra, il biglietto costava un marco e mezzo, birra compresa. Lememorabili furono a Monte-Carlo, con Gloria Butler nell’organizzazione (figlia di George Butler, che negli anni ’20 era stato l’artefice della costruzione del Monte-Carlo Country club, era lei a capo dell’organizzazione del torneo degli anni ’70).