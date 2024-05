Pietrangeli e quel momento durissimo con Panatta | “Se lo sogno di notte cado ancora dal letto”

(Di martedì 28 maggio 2024) Nicolaracconta il confronto con Adrianocheoggi lo fa stare male e svela il tennis by night dei bei tempi andati, feste come se non ci fosse un domani: "C'erano artisti e attori, cantavamo, facevamo spogliarelli, champagne a bizzeffe. Un anno mi sono svegliato in macchina alle 9 del mattino, non avevo idea di cosa fosse successo". .

Roma – “Io facevo le classifiche da solo? La battuta di Panatta è fuori luogo. Sinner? Non ho mai detto che gli servirebbero due vite per battere tutti i miei record”. Nicola Pietrangeli in campo tra Jannik Sinner e Adriano Panatta . Il totem del tennis italiano rende omaggio al 22enne azzurro, ... ilfaroonline

Pietrangeli racconta il tennis godereccio: «Che feste, una volta mi svegliai in macchina e non sapevo perché» - pietrangeli racconta il tennis godereccio: «Che feste, una volta mi svegliai in macchina e non sapevo perché» - pietrangeli a L'Equipe: "La sconfitta peggiore Con panatta agli Assoluti 1970, se la sogno di notte cado ancora dal letto" ... ilnapolista

I miei primi dieci al Roland Garros…su 49! - I miei primi dieci al Roland Garros…su 49! - Il Direttore ripercorre il meglio dei primi 10 anni di quasi mezzo secolo di emozioni vissute a Parigi. Da panatta a McEnroe-Lendl, fino alla speranza Sinner ... ubitennis