Piccolo tesoro nello zaino non lo dichiara in dogana Sequestrati 53mila euro

(Di martedì 28 maggio 2024) In treno dalla Germania a Genova, con quasi 120milacustoditi. Sono stativenerdì dai militari della Guardia di finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, che hanno proceduto assieme ai funzionarili, durante un controllo avvenuto sul treno Regio Express, in arrivo da Locarno e diretto a Milano. L’uomo, un ucraino di 38 anni residente in Germania, con destinazione finale Genova, che lavora nell’ambiente dello spettacolo, alla domanda di rito relativa alla disponibilità di denaro o valori per importo superiore ai diecimila, ha risposto negativamente. Invitato a scendere dal treno per approfondire il controllo negli ufficili, è spuntata la somma di 116mila e 800, cifra che, essendo superiore anche alla soglia di 40milache consente l’oblazione immediata, ha imposto il sequestro della metà eccedente.