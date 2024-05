Picchiata in metro da uno straniero | Nessuno mi ha aiutato Terribile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) Una donna, le cui iniziali riportate dai media sono R. C., è statanellaB di Roma, mentre aspettava il treno. L'episodio è avvenuto a Termini, in direzione Ionio- Rebibbia. Un uomo di origini straniere, in stato di ebbrezza, l'ha inseguita e presa a calci sotto gli occhi di tutti. Erano appena le otto di sera di ieri, 27 maggio. Il racconto della vittima è agghiacciante. Il racconto della vittima «Ero seduta ad aspettare, intorno a me non c'era molta gente in quanto era appena passata lapolitana. A un certo punto è sbucato un uomo che presumo venisse dai tornelli e ho avuto la sensazione che inveisse contro di me, in una lingua che non conoscevo.