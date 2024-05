Piazza Fontana-Piazza della Loggia Il colore dei soldi e quello delle stragi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 28 maggio 2024) Da Panorama del 5 settembre 2002 «L'origineonde»: questo significa Hagen, il cognome giapponese che Delfo Zorzi, il neofascista veneto condannato all’ergastolo per la strage di, ha assunto nel 1989 insieme al passaporto e alla cittadinanza nipponici. Ma i magistrati bresciani Roberto Di Martino e Francesco Piantoni oggi sono convinti che Hagen Roi, alias Zorzi, imputato nel processo per la bomba di, sia anche «l'origine dei»: quelli pagati per ottenere la ritrattazione e i silenzi di Martino Siciliano, l'ex neofascista mestrino divenuto uno dei testimoni chiave dell accusa nei processi sulla strage milanese del dicembre 1969 e su quella bresciana del maggio 1974. Siciliano, che per anni ha vissuto in Colombia ed è stato sottoposto al regime di protezione riservato ai collaboratori di giustizia, in marzo aveva ritrattato ogni accusa in un memoriale.