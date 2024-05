Piazza della stazione pulita dai ragazzi

(Di martedì 28 maggio 2024) Un’iniziativa nel rispetto dell’ambiente e per prendersi cura del proprio territorio, che ha prodotto la raccolta di oltre 30 sacchi di rifiuti. Rendendo il territorio di Erba un luogo più pulito. L’attività è stata organizzata nei giorni scorsi dall’associazione giovanile Lo Snodo e dall’Istituto Enfapi sede di Erba, che insieme hanno pulito ladi Erba. L’iniziativa rientra nel progetto "Scat: Scuola di cittadinanza attiva territoriale", ed è proposta dalla rete del terzo settore erbese "Confluenze", che Lo Snodo coordina. "Siamo molto felici per questo risultato – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Ringraziamo l’Istituto Enfapi per la collaborazione: isi sono divertiti e hanno partecipato con entusiasmo.

