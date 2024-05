Piazza della Loggia la commemorazione a cinquant’anni dalla strage | Mattarella accolto da un applauso Landini | Attentato fascista

(Di martedì 28 maggio 2024) Otto rintocchi di campana e una folla in silenzio scoppiata in un lungo. Così, alle 10:12 in punto, Brescia ha ricordato le otto vittimedidal 28 maggio 1974, quando una bomba nascosta in un cestino portarifiuti fu fatta esplodere dai militanti neofascisti di Ordine nuovo durante una manifestazione contro il terrorismo nero. Sul luogo dell’ha scelto di essere presente anche il capo dello Stato Sergio, che ha omaggiato le vittime con una corona di fiori deposta davanti alla stele in loro memoria. Al suo arrivo – accompagnato da un altro sentito– alcuni dei manifestanti hanno scandito il coro “Contro il fascismo e la violenza, ora e sempre Resistenza”. Per lasono stati condannati in via definitiva gli ex ordinovisti Maurizio Tramonte, Carlo Digilio, Marcello Soffiati e Carlo Maria Maggi, mentre altri due, Marco Toffaloni e Roberto Zorzi, sono stati rinviati a giudizio di recente.

