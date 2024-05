Piazza della Loggia La bomba i depistaggi i processi aperti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - Il 28 maggio 1974 alle 10 e 2 minuti scoppia unain, a Brescia, durante una manifestazione promossa dal Comitato permanente antifascista in contemporanea con lo sciopero generale indetto dai sindacati. L'ordigno, nascosto in un cestino dei rifiuti e contenente almeno un chilogrammo di esplosivo, deflagra due minuti dopo l'inizio del discorso, dal palco, del sindacalistaCisl Franco Castrezzati. Le vittime sono otto: Luigi Pinto, Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda. Altre centodue persone rimangono ferite. Da quel momento si succedono 17, più due appena iniziati, risultato di nuove indaginiProcura di Brescia a carico di Marco Toffaloni e Roberto Zorzi, allora giovanissimi militantidestra eversiva, accusati di avereto laper vendicare Silvio Ferrari, il neofascista saltato in aria sulla sua Vespa pochi giorni prima, tra il 18 e il 19 maggio.