Piazza della Loggia Capone Leader UGL | Continuare con memoria condivisa e valori comuni che rafforzano Stato

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "Sono trascorsi cinquant'anni dal vile attentato di Piazza della Loggia che uccise – come tutti sappiamo - otto persone e ne ferì centodue, alcune in modo grave e con lesioni permanenti. Oggi la Repubblica Italiana è Brescia, è Piazza della Loggia , è questo ...

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "Brescia fu colpita al cuore. Colpita nella sua bella piazza, centro pulsante della vita cittadina, durante una mattinata di impegno civico in cui un popolo senz'armi era sceso in strada accanto alle forze sociali e politiche per ribadire un forte no alla ...