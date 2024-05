Piatti | Sogno i sogni di altre persone dei miei tennisti Sogno quello che potrebbero diventare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2024) Riccardo, ex coach di Jannik Sinner, è stato intervistato dall‘Équipe. L’allenatore di tennis ha parlato del suo ex giocatore e della sua esperienza da allenatore. Questo mercoledì si sfideranno tRichard Gasquet e Jannik Sinner, due giocatori che hai allenato in momenti diversi della loro carriera. Come li descriveresti? «Jannik, che ho allenato fino ai vent’anni, è sempre stato estremamente concentrato sul tennis. Vuole arrivare lassù ed è disposto a fare qualsiasi cosa per riuscirci. Del resto con lui, Alcaraz e Rune non c’è motivo di preoccuparsi per il futuro».: «Djokovic? Avrei potuto dire senza esitazione che sarebbe diventato numero 1 del mondo» Hai allenato anche Novak Djokovic quando era adolescente. «Ero con Novak quando aveva 18-19 anni.