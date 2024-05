Piano Mattei perché serve una politica euro-mediterranea Scrive Paganetto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Il, nel riprendere le idee del fondatore dell’Eni di una partnership prioritaria con i Paesi africani, è un’iniziativa che vede il nostro Paese in un ruolo meritoriamente propositivo. A dispetto dell’immagine prevalente che ne abbiamo a ragione di conflitti, crisi alimentari e sanitarie, la novità è che la logica dello sviluppo sta prevalendo in molta parte dell’Africa. Assai diverse, come è ovvio, sono le esigenze dei paesi africani. Ciò che li accomuna è la grande esigenza di finanziamento in infrastrutture stimata in 100 miliardi di dollari l’anno vista la pressione della popolazione di 1,2 miliardi di cui è previsto il raddoppio nel 2050 . L’attività di investimento è resa difficile dall’incertezza determinata dalla dimensione del debito estero e dalla fuga di capitali che affligge una gran parte degli Stati.