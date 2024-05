Piace a Beyonce Sara Sampaio sienna Miller Angelina Jolie Il biondo chantilly è ufficialmente il blonde della primavera 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 28 maggio 2024) Prima su tutte è stata Beyoncé a rivoluzionare la sua chioma in favore di un nuovissimo. Poi,, Rihanna e perfinohanno seguito l’esempio, convertendo le loro chiome extra dark in quella che sarà la colorazione più dolce e di tendenza del. Conferme arrivano anche da Cannes, cone Elsa Hosk. Il “” mixa sapientemente i toni del platino con quelli del miele, dando così vita ad unluminoso e dolce. Beyoncé e i capelli al naturale: un tributo alle sue origini X Leggi anche › Le sfumature di“over 50” che ringiovaniscono ›in stile Wimbledon, le tinte capelli bombshell più belle delle star: a metà tra il platino e il miele Panna, zucchero e vaniglia: sono gli ingredienticrema, gli stessi che ispirano la nuova tendenza colore capelli per la, unchiarissimo come il platino ma dolce come il miele.