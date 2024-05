Pescatori lunigianesi chiedono intervento istituzionale per proteggere la Trota Fario Mediterranea minacciata dai cormorani a Mulazzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Lancia un appello alle istituzioni chiedendo interventi per tutelare la biodiversità nei corsi d’acquala società ‘Dante Alighieri‘ di pesca sportiva che ha sede a. In pericolo, per i, è la, specie autoctona dei torrenti, ora messa a rischio dalla presenza dei. "Ogni anno ripopoliamo i nostri torrenti con migliaia di avannotti e giovani trotelle autoctone per rigenerare la biodiversità – spiega la società – . Oggi iniziamo a raccogliere i primi risultati ma siamo seriamente preoccupati per l’aumento esponenziale sul territorio dei, uccelli ittiofagi che stanno letteralmente svuotando tutti i nostri corsi d’acqua interni, minori e principali e tutti i bacini come laghi e laghetti.