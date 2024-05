Pesaro caccia all' uomo tra la gente | detenuto scappa dal acciuffato dopo un inseguimento a Soria

Dalla balestra al fucile da caccia, sequestro di armi a Porto Sant'Elpidio - Dalla balestra al fucile da caccia, sequestro di armi a Porto Sant'Elpidio - Sequestro di armi a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La squadra mobile di Fermo ha trovato all'alba di questa mattina, in una casa, un fucile da caccia, insieme a cinque cartucce a ... rainews

Pesaro, caccia all'uomo tra la gente: detenuto scappa dal centro fisioterapico, acciuffato dopo un inseguimento a Soria - pesaro, caccia all'uomo tra la gente: detenuto scappa dal centro fisioterapico, acciuffato dopo un inseguimento a Soria - pesaro Detenuto scappa durante la seduta di fisioterapia, caccia all’uomo ieri a pesaro nella tarda mattinata con il quartiere di Soria praticamente blindato e presidiato dalle ... corriereadriatico

Cade dalla scala, uomo in eliambulanza al Torrette - Cade dalla scala, uomo in eliambulanza al Torrette - I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Fermignano per soccorrere una persona caduta da una scala. L’uomo è stato stato raggiunto dalla squadra dei pompieri di Urbino utilizzando il qu ... youtvrs