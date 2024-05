Perugia Paoletti | il lanificio di Ponte Felcino cuore ferito del Paese

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 28 maggio 2024) Daniele, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Anima– Vittoria Ferdinandi Sindaca, in una nota stampa scrive di, popolosa frazione nell’area nord del Comune di. In un articolato postdefinisce “ildidel”. Racconta come la nonna Aldina, nata nel 1912, a 11 anni ha iniziato a lavorare alla fabbrica “dove è rimasta per ben 42 anni”. “Chi è nato acome me sa benissimo quale sia stata l’importanza della fabbrica per il, tutti avevamo un parente o una parente che ci aveva lavorato o che ci lavorava. Ricordo benissimo il suono della sirena al cambio turno, scandiva le giornate e avvertiva tutto il! E proprio alha dato tantissimo, ricevendo indietro un affetto che è durato per oltre un secolo, fino agli anni ’90, quando è finito tutto”.