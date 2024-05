Pertosse nei neonati allarme in Italia | boom di ricoveri e 3 morti

(Di martedì 28 maggio 2024) Inè in corso un’epidemia dinei bambini piccoli, al punto che i pediatri lanciano l’. Lasta colpendo in particolaree lattanti non vaccinati. Dall’inizio dell’anno si è registrato il decesso di 3 piccoli. E un aumento del +800% deirispetto al 2023. In sostanza, nel nostro Paese da gennaio a maggio di quest’anno si sono verificati 110di bambini per la, 15 dei quali in terapia intensiva. Secondo gli esperti, il dato deisarebbe in realtà sottostimato. L’allerta della Societàna di Pediatria arriva dopo l’dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) su quasi 60mila casi in Europa nel 2023 fino ad aprile 2024. Vale a dire una crescita di oltre 10 volte sul 2022 e 2023.

