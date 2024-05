Perseguitava un avvocato indagini chiuse per un 65enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Perugia, 28 maggio 2024 – Un sedicente alto ufficiale dei carabinieri, in servizio a Kiev per i servizi segreti italiani. Così si sarebbe presentato a diversi utenti della rete, unlombardo, accusato di aver minacciato e insultato ripetutamente unperugino. Colpevole, secondo il finto ufficiale dell’Arma, di aver scritto un post di commento sul conflitto russo-ucraino. L’indagato, che per dare corso alla sua "persecuzione", secondo le, avrebbe utilizzato due profilo falsi, avrebbe preso spunto da quello scritto per proseguire poi nelle sue intimidazioni. Tra le affermazioni fatte anche quella di un controllo sistematico di chiunque avesse delle posizioni giudicate filo-russe, ma anche l’esistenza di una sezione specifica dei servizi segreti che si sarebbe occupata specificatamente di picchiare gli oppositori politici come, secondo quanto avrebbe sostenuto nelle minacce, risultava essere il legale perugino.