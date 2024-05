Perseguita il chirurgo plastico donna alla sbarra per stalking

(Di martedì 28 maggio 2024) Fermo, 28 maggio 2024 – Quel naso che si portava dietro da quando era adolescente proprio non le piaceva, non lo sentiva suo. Così, armai adulta, aveva deciso di rivolgersi ad un notodi Fermo per fare un intervento che le potesse dare l’aspetto da sempre desiderato.fine, però, non era rimasta soddisfatta e aveva iniziato arlo, fino ad aggredirlo. Per lei, una 42enne di Macerata, erano scattate la denuncia e l’ammonimento del questore. La, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio e dovrà rispondere davanti al giudice del tribunale di Fermo del reato di. Tutto inizia nel marzo 2023 quando la 42enne decide di incontrare ilper stabilire insieme le modalità e in tempi per un intervento di rinoplastica.

(Adnkronos) – "Ormai siamo al Far West ". Il chirurgo plastico Paolo Santanchè , "una vita dedicata alla professione", clientela "consolidata e fedele", torna a denunciare quello che "proprio non va" nel variegato mondo del ritocco di bellezza: "Gente che si proclama specialista e non lo è, ... webmagazine24

"In Italia, se va bene, soltanto 1 operatore su 2 ha i titoli a posto", denuncia lo specialista. I controlli? "Latitano". E intanto anche il turismo estetico fa boom: "Una piaga, vediamo danni spaventosi" "Ormai siamo al Far West ". Il chirurgo plastico Paolo Santanchè , "una vita dedicata alla ... sbircialanotizia

