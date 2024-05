Però le altre buste sono chiuse | Salvatore vince il Suv alla Ruota della Fortuna scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) A Laè la grande serata dida Cisternino. Nella puntata andata in onda questa sera, martedì 28 maggio, per la seconda volta in questa edizione il concorrente si porta a casa un Suv. La partita è letteralmente dominata dal campione. Tra consonanti e vocali va dritto come un treno verso alfinale. È il momento più atteso nello studio di Gerry Scotti. E a questo punto arriva la definizione per l'ultimo colpo: "La moda degli anni '60". Via ai quindici secondi di tempo per mettere a fuoco le lettere e tentare la risposta.a questo punto la spara: "Nasce la minigonna". Tac, sbanca e.E nella busta che ha beccato primafinale c'è il Suv. Boato in studio:ha fatto il grande colpo.