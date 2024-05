Perché quel video è un favore a La7 | Minoli smonta i teoremi dei compagni su Meloni

(Di martedì 28 maggio 2024) Giovanni, giornalista storico della Rai, in una intervista a Il Tempo, sostiene che la scelta di Giorgia"conviene soprattutto a La7. Le ha dato quasi una patente di servizio pubblico, di rete di servizio". Dello "spot" della presidente del Consiglio su La7, prosegue, "se fossi stato in lei, non ne avrei avuto bisogno. Pur avendo molta stima nei confronti di, non mi sembra sia stata una scelta brillante". In ogni caso, sottolinea il giornalista, "prima di Tele, c'era TelePd, TeleRenzi, TeleCraxi o TeleFanfani. Il problema sta in una legge che dice che il Cda della Rai lo sceglie chi è al governo. A maggior ragione se c'è una staffetta, poi, la questione si complica, rallentando progettualità e sviluppo.

