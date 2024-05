Perché la maglia dell'Italia è azzurra

IN PIAZZA SAN PIETRO. Il presidente di Gewiss e Polifin ha partecipato all’udienza generale e ha strappato un sorriso a Bergoglio mostrandogli la maglia nerazzurra speciale per il Santo Padre. ecodibergamo

Simone Anzani è torna to in azione con la maglia azzurra . Il vice capitano, l’anno scorso costretto a bordo campo a causa di un lungo stop, si prepara con il resto della Nazionale per la Nations League, che vedrà l’Italia al debutto contro la Germania martedì. La compagine tedesca era stata ... sportface

Domani Giulio Pellizzri vestirà la maglia azzurra nella ventunesima tappa del Giro d’Italia 2024, anche se a fine giornata non salirà sul podio per essere incoronato miglior scalatore . Il proprietario di questa classifica è infatti Tadej Pogacar , il dominatore assoluto dell’edizione n.107 della ... oasport

MotoGP | GP Mugello: la Ducati si tinge di azzurro - MotoGP | GP Mugello: la Ducati si tinge di azzurro - Livrea speciale per le Desmosedici di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che scenderanno in pista sin dal Warm Up della mattina con una livrea speciale caratterizzata dal colore Azzurro della Nazionale, ... motograndprix.motorionline

Mario Balotelli in Serie A: non è impossibile - Mario Balotelli in Serie A: non è impossibile - L’ipotesi di rivedere Mario Balotelli in Serie A nella prossima stagione non è impossibile: il calciatore vorrebbe tanto tornare in Italia ed è disposto ad ascoltare eventuali offerte nonostante si tr ... sportal

Napoli, Zielinski dice addio con un post sui social - Napoli, Zielinski dice addio con un post sui social - È terminata l’avventura di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco vestiva azzurro dal 4 agosto 2016, quando Maurizio Sarri era l’allenatore del club partenopeo. Zielinski ... gonfialarete