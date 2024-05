Perché la Cei boccia il premierato? È tempo di confronto anche pubblico Scrive Pasquino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) “Molti nemici molto onore”. Fiera della sua tradizione così avrebbe già dovuto rispondere Giorgia Meloni alle dichiarazioni, “prudenza nel toccare gli equilibri costituzionali”, del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) da quasi tutti interpretate come fortemente critiche del. Oppure, forse, il “chisseneimporta” pronunciato in tv ospite di Monica Maggioni relativamente al possibile esito negativo del referendum costituzionale valeper le opinioni dei vescovi. Qui non mi interessa tanto parlare della luna, ovvero del, ma del dito, quello dell’attivissimo, presenzialista Cardinale Zuppi. Reduce dalla sua missione di pace in Russia, dove, presumo (ahi le mie “degenerazioni” professionali) avrà fatto valere le sue letture e conoscenze scientifiche su guerra e pace, mettendo in guardia Putin dal scivolamento verso la Terza Guerra Mondiale (lasciamo l’Ucraina alla Russia come abbiamo lasciato i Sudeti alla Germania nazista: appeasement), Zuppi e i suoi vescovi si fanno ingegneri costituzionali.