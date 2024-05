(Di martedì 28 maggio 2024) Il, in collegamento da Bruxelles, ha espresso una visione sull'agricoltura e gli allevamenti intensivi che non guarda avanti ma sembra voler mantenere un sistema che non fa bene a nessuno.?.

Partecipando ogni tanto ai dibattiti televisivi in cui si parla di FdI ho ricavato l’impressione che vi siano temi che diventano d’obbligo e che i vari conduttori utilizzano (soprattutto su La7) per colpire Giorgia Meloni e il suo governo. Per esempio in queste ultime ore va per la maggiore un ... secoloditalia

Perché il ministro Lollobrigida sbaglia quando dice che non si deve «eccedere in sostenibilità ambientale» - Perché il ministro lollobrigida sbaglia quando dice che non si deve «eccedere in sostenibilità ambientale» - Il ministro, in collegamento da Bruxelles, ha espresso una visione sull'agricoltura e gli allevamenti intensivi che non guarda avanti ma sembra voler mantenere un sistema che non fa bene a nessuno. Pe ... vanityfair

Meloni, che scontro con De Luca a Caivano: “Buongiorno, sono la str***a” (VIDEO) - Meloni, che scontro con De Luca a Caivano: “Buongiorno, sono la str***a” (VIDEO) - che ha lavorato instancabilmente per trasformare questa visione in realtà”, queste le parole del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco lollobrigida. “Grazie ... notizie

DANNI PERONOSPERA: 45 SINDACI ABRUZZESI IN RIVOLTA CONTRO REGIONE E GOVERNO, “ANCORA NESSUN AIUTO!” - DANNI PERONOSPERA: 45 SINDACI ABRUZZESI IN RIVOLTA CONTRO REGIONE E GOVERNO, “ANCORA NESSUN AIUTO!” - CHIETI – Attivazione immediata degli strumenti programmati a sostegno delle aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora e stanziamento di ulteriori risorse perché quelle previste sono assoluta ... abruzzoweb