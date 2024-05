Per un’Inter d’Europa Inzaghi chiede 3 pedine! Due istanze ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Oggi per la prima volta Simoneincontrerà Oaktree a Milano. Ma non sarà l’unico incontro in programma tra il tecnico dell’Inter e gli americani. RINFORZI ? Attesa per il primo appuntamento tra Simonee Oaktree, il fondo americano che ha preso in mano l’Inter. Oggi a Milano è previsto un summit tra l’allenatore campione d’Italia, gli americani e la dirigenza nerazzurra. Non si parlerà tanto di mercato o di contratti, per quello che ci sarà bisogno di un ulteriore appuntamento. Ma il tecnico interista si confronterà ed esprimerà i suoi desideri ai nuovi proprietari del club nerazzurro. Desideri e intenzioni molto ambiziose, perché, dopo questa stagione trionfante,non ha assolutamente voglia di fermarsi. Da questo primo appuntamento si potranno tirare le somme in vista anche del mercato che l’Inter vorrà fare nelle prossime settimane.