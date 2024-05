Per una volta gli spettatori di Upas stanno dalla parte di Alberto Palladini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2024) Questa, forse per la prima, i telesono tutti con. L’avvocato viene a sapere per caso, sull’uscio del portone, che Clara sta per sposarsi con Edoardo. Lo scopre origliando Rosa che ne discute con il piccolo Manuel in portineria. Il matrimonio obbligherà Clara a entrare nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia, portando con sé Federico. Che quindi il padre,, non potrà più vedere. Come è possibile una cosa del genere senza che, appunto,ne sia stato informato? Anche lui ha i suoi legittimi diritti da genitore e ovviamente deve esserne tenuto al corrente:giustizia, oltre chesua ex. Invece qui tutti sembrano cadere dal pero di fronte a una richiesta, per una, legittima.