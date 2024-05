Per Maresca il calcio è come gli scacchi | Ti insegnano a pensare quando avverti il pericolo The Athletic

(Di martedì 28 maggio 2024)è molto vicino ad allenare il Chelsea. Theha analizzato la sua tesi riguardo ile il suo modo di allenare. “Verso la fine della sua carriera da giocatore,iniziò a studiare gli. Ha trovato un insegnante mentre era a Palermo e deve, col tempo, aver imparato i dettagli più fini della Difesa Siciliana e del Fegatello, il deliziosamente chiamato “L’attacco del fegato fritto”.pensava che apprendere i rudimenti deglilo avrebbe preparato ad allenare. Chi si aggira nella biblioteca di Coverciano, la scuola per allenatori della Federpuò estrarre la sua tesi e leggerel’ipermoderna difesa nimzo-indiana usata da ogni campione del mondo didai tempi di Jose Raul Capablanca si lega al Manchester City di Pep Guardiola.

