Per le strade fiorentine | ascolta il podcast

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Dove abiti? In via dei Marmi Sudici. Non è davvero un bel biglietto da visita. Eppure a Firenze può capitare anche questo, come stare di casa in via delle Belle Donne, che è senz’altro un indirizzo meno imbarazzante. Ma c’è anche via delle Brache, una strada stretta e buia compresa fra via de’ Neri e piazza de’ Peruzzi. L’origine del suo nome è piuttosto incerta. Alcuni sostengono che, anticamente, si chiamasse “chiasso di Calabrache” perché scelta dai passanti per espletare i propri bisogni fisiologici lontano da occhi indiscreti, comportamento purtroppo ancora piuttosto diffuso. Una seconda versione, più accreditata e meno indecorosa, sostiene che questa stradina – fresca e ombrosa in estate – fosse punto di ritrovo delle massaie che vi svolgevano le faccende domestiche.