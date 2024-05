Per l’Antimafia sette impresentabili alle Europee | tre di Forza Italia due FdI un dem e una renziana Dalla Dna venti segnalazioni

(Adnkronos) – Sono sette i candidati alle prossime elezioni Europee risultati 'impresentabili', dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia , in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo nell’ambito ... periodicodaily

Tempo di lettura: 2 minutisono sette i candidati alle Elezioni Europee che sono in situazione di violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha reso noto la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo nell’audizione in corso della stessa commissione da lei presieduta. In tutto, ... anteprima24