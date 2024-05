PEI tabelle C e C1 non devono essere compilate | arriva la conferma del Ministero

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto: si tratta, in particolare, dei Cereali Kellogg ’s Corn Flakes cocoa a marchio Kellogg , commercializzato da Kellogg Italia Spa e prodotto da Kellogg Company of Great Britain Limited nello stabilimento di Park road, Trafford ... secoloditalia

In vista della scadenza del 30 giugno , ovvero la Compilazione del PEI provvisorio per il prossimo anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione e del Merito invia una NOTA con le indicazioni da seguire, ribadendo i punti chiave del decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023. L'articolo ... orizzontescuola

Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato di Palestina e altre notizie interessanti - Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato di Palestina e altre notizie interessanti - Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, nonostante le veementi proteste di Israele. Madrid, Dublino e Oslo hanno quindi affermato di voler accelerare gli ... limesonline

Comune della Spezia partecipa al Memorial Day al cimitero americano di Firenze - Comune della Spezia partecipa al Memorial Day al cimitero americano di Firenze - Il Comune della Spezia ha partecipato alla celebrazione del Memorial Day organizzato dall’American Battle Monuments Commission al Cimitero americano di Firenze. In rappresentanza del sindaco della Spe ... cittadellaspezia

Concorso ministero dell'Interno per 1.248 nuovi funzionari: il bando, la procedura e i profili richiesti - Concorso ministero dell'Interno per 1.248 nuovi funzionari: il bando, la procedura e i profili richiesti - Al via il concorso per l'assunzione di 1.248 nuove unità di personale non dirigenziale, l’amministrazione civile del ministero dell’Interno. ilgazzettino