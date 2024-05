PEI tabelle C e C1 non devono essere compilate | arriva la conferma del Ministero Scarica la nota PDF

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto: si tratta, in particolare, dei Cereali Kellogg ’s Corn Flakes cocoa a marchio Kellogg , commercializzato da Kellogg Italia Spa e prodotto da Kellogg Company of Great Britain Limited nello stabilimento di Park road, Trafford ... secoloditalia

In vista della scadenza del 30 giugno , ovvero la Compilazione del PEI provvisorio per il prossimo anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione e del Merito invia una NOTA con le indicazioni da seguire, ribadendo i punti chiave del decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023. L'articolo ... orizzontescuola

CQC Extra-UE e patente, validità in Italia: chiarimenti del ministero - CQC Extra-UE e patente, validità in Italia: chiarimenti del ministero - CQC, la licenza extra-Ue non è valida in Italia. Chiarimenti del ministero sulla validità della licenza CQC Extra-Ue e sulla patente ... trasporti-italia

Concorso ministero dell'Interno per 1.248 nuovi funzionari: il bando, la procedura e i profili richiesti - Concorso ministero dell'Interno per 1.248 nuovi funzionari: il bando, la procedura e i profili richiesti - Al via il concorso per l'assunzione di 1.248 nuove unità di personale non dirigenziale, l’amministrazione civile del ministero dell’Interno. ilgazzettino

Il Ministero della Cultura a caccia di 75 profili ad elevata professionalità - Il ministero della Cultura a caccia di 75 profili ad elevata professionalità - Il concorso che scade il 26 giugno rinforza le competenze tecniche del Dicastero con personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato ... ilsole24ore