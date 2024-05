Pediatri primato grazie alla rete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Si nasce bene a Siena: la vivibilità del territorio dal punto di vista dei bambini vede la provincia ancora una volta sul podio. Se la classifica finale ci piazza al nono posto, il parametro ‘’ vede infatti Siena al secondo posto in Italia. "Siamo lusingati dal piazzamento, che arriva ancora una volta, penso,presenza capillare deisul territorio,al rapporto stretto fra medico e famiglia efacilità di accesso agli ambulatori", dice il dottor Francesco De Feo, segretario provinciale Federazione italiana medici. In provincia ci sono 30, in convenzione con Asl, ognuno assiste mediamente circa 800 bambini fra zero e 14 anni (prorogabile fino a 16 anni). "Il nostro è un servizio capillare sul territorio – prosegue il dottor De Feo – e svolto in self help, ovvero in ogni ambulatorioco possiamo fare prestazioni diagnostiche, comprese vaccinazioni e tamponi.