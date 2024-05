Pechino usa un nuovo drone nel Mar Cinese L’allerta di Tokyo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Le manovre militari di navi e velivoli della Repubblica Popolare in prossimità di territori stranieri nel Mar, violando lo spazio aereo e i confini marittimi, non sono certo una novità. I casi di Taiwan e dell’atollo filippino Second Thomas Shoal sono soltanto due degli esempi più famosi di una condotta seguita dain tutta l’area geografica menzionata poco sopra. La manovra effettuata lunedì 27 maggio nei pressi dell’isola giapponese di Okinawa sarebbe stata dunque una delle tante, se non fosse per un solo particolare: ad effettuarla è stato unche fino ad ora non aveva mai preso parte ad operazioni del genere. Secondo il ministero della Difesa diilmilitare in questione sarebbe un Wz-10 della famiglia Wing Loong-10, sviluppato dal Chengdu Aircraft Industry Group per missioni di ricognizione e attacco di precisione, ed entrato in servizio nel novembre del 2022.