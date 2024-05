DCU, dopo Peacemaker 2 John Cena sarà anche in altri film e serie tv DC Parla la star - DCU, dopo peacemaker 2 John Cena sarà anche in altri film e serie tv DC Parla la star - In attesa di capire come si evolverà la prima fase del DCU, con tanti progetti già in cantiere e annunciati e tanti altri ancora da stabilire, vi lasciamo alla foto dal set di peacemaker 2 che svela l ... serial.everyeye

Peacemaker apparirà in altri progetti DCU John Cena: "Non mi conviene fare arrabbiare James Gunn" - peacemaker apparirà in altri progetti DCU John Cena: "Non mi conviene fare arrabbiare James Gunn" - L'attore è grande amico di James Gunn ma sa di non potersi sbilanciare troppo nelle dichiarazioni sui suoi progetti DCU ... movieplayer

Superman: le riprese del film di James Gunn sono a metà - Superman: le riprese del film di James Gunn sono a metà - James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha rivelato che le riprese del film reboot di Superman sono poco più che a metà ... cinematographe