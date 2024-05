Paura per Mike Tyson colpito da ulcera mentre era in aereo | pronto l’intervento dei medici E fra due mesi torna sul ring

(Di martedì 28 maggio 2024) Attimi die tensione per. L’ex pugile 57enne ha accusato un maloreera su undirezione Los Angeles. “Ironè statodal riacutizzarsi di un’. Per fortunaha risposto alla grande. Siamo grati al personale medico che lo ha soccorso prontamente” ha dichiarato il suo entourage. Dopo aver accusato forte mal di testa e nausea,ha richiamato l’attenzione dell’equipaggio a bordo: in poco tempo, il personale si è mobilitato e ha chiesto massima riservatezza ai presenti. Una volta arrivato il personale medico e paramedico, l’ex pugile è stato soccorso per oltre venticinque minuti. Si è dunque trattato del riacutizzarsi di un’. L’avviso delle manovre di sicurezza è apparso anche su tutti gli schermi dei passeggeri: “Si tratta di una persona molto importante, e vogliamo essere sicuri che tutto vada per il meglio”.

