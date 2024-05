Paura a Covignano Ladri in fuga dalla polizia speronano una volante | arrestati sono già liberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) "Scappiamo, c’è la...". Alla vista delle divisefuggiti a tutta velocità. Una pattuglia delladi Stato è riuscita ad affiancarli, intimando l’alt più volte, ma loro anziché fermarsi hanno speronato la macchina degli agenti, nel tentativo di seminarli. La loro rocambolesca, proseguita a piedi dopo che essere stati costretti ad abbandonare la macchina in una strada non asfaltata e senza uscita, si è conclusa con l’arresto. In manette un 38enne di Cupra Marittima e un 32enne macedone residente a Rimini, entrambi con alle spalle una lunga sfilza di precedenti per furti e altri reati. Denunciata anche la ragazza in auto con loro, una 27enne già nota alle forze dell’ordine. Il folle inseguimento è avvenuto domenica all’ora di pranzo.