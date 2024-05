Pattinaggio Tre titoli toscani per la Rotellistica Apuana Giorgi De Stefano ed Elisei si laureano campionesse regionali

(Di martedì 28 maggio 2024) Si conclude cone podi, la prima parte della stagione agonistica dellache con le sue atlete (giovani e giovanissime) ha partecipato ai campionatiFisr, Laura Giulia, (nella foto) classe 2002, non tradisce le attese e nella categoria Senior internazionale, vince il titolo di campionessa regionale Fisr, specialità “Solo dance“, un traguardo che in casa dellaera tanto atteso, un titolo costruito silenziosamente ma con costante pazienza negli allenamenti. Bene anche Camilla Cucurnia (classe 2005), al suo primo anno nella categoria Senior “Solo dance“. Nella stessa specialità Asia De(classe 2004) vince il titolo di campionessa regionale Fisr, un trofeo che si somma ai molti già conquistati e che fanno della Deuna veterana dei podi.

